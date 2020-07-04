Son dakika haberi! MUĞLA Mor tarlalar görselliğiyle seyir zevki verdi - Son Dakika

Son dakika haberi! MUĞLA Mor tarlalar görselliğiyle seyir zevki verdi

Bir son dakika haberine göre Mor tarlalar görselliğiyle seyir zevki verdi MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yer alan lavanta tarlaları, görselliğiyle beğeni topluyor.

Mor tarlalar görselliğiyle seyir zevki verdi MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yer alan lavanta tarlaları, görselliğiyle beğeni topluyor. Görseliyle "Mor tarla" olarak adlandırılan bitki göz kamaştırarak hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne dikilen lavanta bitkisi, güzelliğiyle hem turistlerin hem de yerli halkın ilgisini çekiyor. Özellikle gelin-damat ve hamile fotoğrafı çektirmek isteyenlerin vazgeçilmezi haline gelen lavanta tarlaları, sıcak renkleri ve doğal güzellikleri sevenlerin de hatıra fotoğrafı çektirebilecekleri bir mekan alternatifi sunuyor. Yeniköy Mahallesi Muhtarı Nevike Öçalan, emekli olduktan sonra çok sevdiği köyüne yerleştiğini, köyünde atıl durumda olan toprakların Büyükşehir Belediyesi sayesinde renklendiğini ifade etti. Öcalan, "Her sene olduğu gibi bu sene de lavanta bahçemiz çok güzel. Bahçemiz yerli ve yabancı turistlerden çok rağbet görüyor. Mahallemizde bulunan Lavanta bahçeleri bizim için tanıtım niteliği taşıyor. Mahallemizde gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e teşekkür ederim" dedi. Başkanı Gürün ise, "Kırsal ve kıyısal Muğla olarak çok yönlü olan şehrimizde tarım, turizm büyük önem taşıyor. Yerkesik Yeniköy'de Koku Vadisi projesi ile hayata geçirdiğimiz 27 dönümlük arazinin 5 dönümünü güzellikleri ile büyüleyen, yağ elde edilen lavantaya ayırdık. Fotoğraf çekilmek isteyenleri kendine çeken lavanta tarlamız kıyısaldan gelen misafirlerimizin ilgi odağı olurken, zamanı geldiğinde de hasadı yapılarak kırsaldaki üreticisine yağı ile kazanç sağlayacak" dedi.

Yeniköy, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:06 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! MUĞLA Mor tarlalar görselliğiyle seyir zevki verdi - Son Dakika

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