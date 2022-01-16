Son dakika haberi! Nallıhan'da kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçak ve sahte alkollü içki operasyonunda litrelerce sahte alkollü içki ve alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nallıhan'da bir evde kaçak alkol üretimi yapıldığı yönünde duyum alan polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumlu amirlerinin bizzat yönettiği operasyonla, S.Ö.'nün evine şafak baskını düzenledi.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler tarafından, şüphelinin evinde yapılan aramada; 43 adet 5 litrelik etil alkol bidonu, 53 adet 0.5 litrelik pet şişe, 4 adet votka şişesi, 10 adet malt aroma verici şişesi, 1 adet rakı kiti, 1 adet anason yağı şişesi, 1 adet 10 litrelik etil alkol dolu bidon, 1 adet votka dolu 5 litrelik şişe, 1 adet içerisinde kaçak viski olan 5 litrelik plastik şişe ele geçirildi.

Sahte ve kaçak alkollü içecek yapımında kullanılan malzemeler ile litrelerce kaçak alkole el konulurken, şüpheli S.Ö. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Nallıhan ilçesinde kaçak alkol üretimine ve satımına engel olabilmek için istihbari faaliyetlerin devam ettiği, halk sağlığı ile ülke güvenliğine ve ekonomisine yönelik oluşturabileceği tehditleri yok edebilmek için çalışmaların devam edeceği bildirildi. Ayrıca, aynı uygulamanın tütün ve tütün mamullerinde de yapılacağı ve kaçak sigara konusunun Ankara ve Nallıhan gündeminden tamamen çıkacağı belirtildi. - ANKARA