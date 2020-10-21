- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den "sağduyu" çağrısı - Son Dakika

- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den "sağduyu" çağrısı

21.10.2020 17:00

- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den "sağduyu" çağrısı Nijerya'nın Lagos Eyaletinde neredeyse 2 haftadır süren Özel Hırsızlık Karşıtı Timi'ne karşı protestolarda dün Nijeryalı askerler protestoculara ateş açtı.

- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den "sağduyu" çağrısı

LAGOS - Nijerya'nın Lagos Eyaletinde neredeyse 2 haftadır süren Özel Hırsızlık Karşıtı Timi'ne karşı protestolarda dün Nijeryalı askerler protestoculara ateş açtı.

Nijerya'nın Lagos eyaletinde binlerce kişinin katıldığı ve neredeyse 2 hafta süren SARS protestolarında Nijeryalı askerler protestoculara ateş açmıştı. Nijerya halkı, 11 Ekim'de görevden alınan Nijerya Güvenlik Güçlerine bağlı SARS Timi'nin gasp, taciz, cinayet ve adam kaçırma gibi suçları işlediğini iddia ederek protestolar gerçekleştiriyordu. Nijerya Hükümeti, protestoları bastırmak için dün 24 saat sokağa çıkma yasağı çıkarmıştı. Polis protestoları bastırmaya çalışırken askerler ise protestoculara ateş açtı. Görgü tanıkları, silah seslerinin 30 dakika sürdüğü dile getirerek, çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu ifade etti. Görgü tanığı Alfred Ononugbo, "Eylemcilere karşı ateş açmaya başladılar. Kurşunların birkaç kişiye isabet ettiğini gördüm" dedi.

Yaralı protestocuları hastanede ziyaret eden Nijerya Lagos Eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, 25 kişinin tedavi gördüğünü ve 2 kişinin tedavisinin ise yoğun bakımda devam ettiğini söyledi. Vali, "Eyaletimizin Valisi olarak,

Sorumluluğumun farkındayım. Bu talihsiz olayın kökenine inmek, sakinlerimizin hayatlarını korumak ve tüm güvenlik operasyonlarını istikrara kavuşturmak için Federal Hükümet ile birlikte çalışacağım" ifadelerini kullandı. Lagos Eyalet Yönetimi, olaya ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, dün yaşanan olayın ardından ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşme planladığını açıklamıştı. Buhari bugün yaptığı açıklamada, anlayış ve sağduyu çağrısında bulunarak, Nijerya halkından polis reformları için sabırlı olmalarını istedi.

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken yaşanan olayı, "protestocuların ölümüne neden olan, inandırıcı ve rahatsız edici bir aşırı güç kullanımı" olarak ifade etti.

Nijerya Ordusu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün yaşanan olaylar sırasında hiçbir Nijerya askerinin olay yerinde bulunmadığını savunarak, iddiaları "yalan haber" olarak nitelendirdi.

- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den sağduyu çağrısı
- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den sağduyu çağrısı
- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den sağduyu çağrısı
- Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den sağduyu çağrısı

Hırsızlık, Nijerya, Lagos, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den 'sağduyu' çağrısı - Son Dakika

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