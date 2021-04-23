Son dakika haberi! Novartis'ten 23 Nisan'a özel "İçimizdeki Çocuk" projesi - Son Dakika

Son dakika haberi! Novartis'ten 23 Nisan'a özel "İçimizdeki Çocuk" projesi

23.04.2021 09:13
Son dakika haberi! Novartis'ten 23 Nisan'a özel

Son dakika haberlerine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle her zaman ses getiren kreatif projelere imza atan Lomacorp & Dr. Naz Demirkılıç tarafından Novartis iş birliğiyle İçimdeki Çocuk projesi hayata geçirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle her zaman ses getiren kreatif projelere imza atan Lomacorp & Dr. Naz Demirkılıç tarafından Novartis iş birliğiyle İçimdeki Çocuk projesi hayata geçirildi.

Novartis açıklamasına göre, Lomacorp'un Bir de Buradan Bakalım proje serisi kapsamında hazırlanan İçimdeki Çocuk projesi için 10 ana haber, spor ve hava durumu sunucusuyla içlerindeki çocuğu anlattıkları kısa videolar çekildi.

Aynı zamanda genç müzisyenlerin canlı performansları kaydedilerek Lomacorp ve Novartis sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İçimdeki Çocuk projesiyle 23 Nisan ruhunu daima yaşatarak bu değerli bayramın sadece tüm dünya çocuklarının değil, içindeki çocuğu yaşatan herkesin bayramı olduğunu göstermek hedefleniyor.

"Genç müzisyenler performanslarıyla gönüllü olarak yer aldı"

Lomacorp & Dr. Naz Demirkılıç ve Novartis iş birliğiyle İçimdeki Çocuk projesi kapsamında ana haber, spor ve hava durumu sunucuları Deniz Bayramoğlu, Fulya Kalfa, Seda Öğretir, Serap Belet Douillet, Gökhan Abur, Ersoy Dede, Gülbin Tosun, Ece Belen, Pınar Erbaş ve Nebil Evren içlerindeki çocuğu anlatarak 23 Nisan mesajlarını paylaştı.

Aynı zamanda proje filminde genç müzisyenlerin canlı performanslarına yer verildi. Lomacorp'un Kurucusu Erdem Topuz böyle anlamlı bir gün için gerçekleştirdikleri İçimdeki Çocuk projesiyle gurur duyduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Dr. Naz Demirkılıç ortaklığıyla Lomacorp olarak 2 sene önce önemli farkındalık günleri ve bayramları dikkate alarak başlattığımız Bir de Buradan Bakalım proje serisini Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İçimdeki Çocuk projesiyle taçlandırdık. Çekimleri Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi ve Atılım Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Projemizde Türkiye'nin yetiştirdiği birbirinden değerli ana haber, spor ve hava durumu sunucusu ve genç müzisyenler performanslarıyla gönüllü olarak yer aldı. Türkiye'de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 10 sunucu aynı projede yer aldı. Seri kapsamında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

"İçimizdeki çocuğu daima yaşatacağımıza ant içtik"

Novartis olarak İçimdeki Çocuk projesine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Novartis Grup Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, "101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına çok kıymetli bir armağan bıraktı. Ondan kalan bu mirası ve içimizdeki çocuğu daima yaşatacağımıza ant içtik. Bu güzel duygularla yola çıkarak İçimdeki Çocuk projesini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Proje için Türkiye'nin her gün ekranlarda severek izlediği değerli ana haber, spor ve hava durumu sunucularının gönüllü olarak bir araya geldiğini aktaran Güner, "Gönüllülerimiz geleceğimiz çocuklarımız için 23 Nisan dileklerini paylaştı. Genç müzisyenler performanslarıyla bizlere müzik şöleni yaşattı. Geleceğimiz çocuklara emanet, bu mirası onlar ileriye taşıyacak. Çok önemli bir görevleri var. Bizler de sonuna kadar onların yanlarındayız. İçimdeki Çocuk projemize destek olan herkese yeniden teşekkürlerimi sunuyor, içindeki çocuğu yaşatabilen herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Novartis olarak çocuklar ve gençlere yönelik fark yaratan projelere imza atmaya devam edeceğiz." diye devam etti.

Ulusal Egemenlik, Novartis, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Novartis'ten 23 Nisan'a özel 'İçimizdeki Çocuk' projesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Yaptığı vurgunla gündeme bomba gibi düşen Özer'in abisi konuştu: Bizi de vurup gitti Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi Survivor 2021'de diskalifiye şoku! Çağrı Atakan, sakatlığından dolayı elendi Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile fotoğraf çekilen Bakan Soylu'dan açıklama: Şahsı tanımıyorum Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Esra Erol'da skandal olay! DNA testine göre 3 yaşındaki çocuğun babası Muzaffer değil Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti Çalışmak için geldiği inşaattan düşen genç, hayatını kaybetti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti İş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızını boğarak öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar 400 bin Thodex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu! Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar         
09:18
Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi Camdaki Kız dizisindeki bekaret testi sahnesi izleyicileri sinirlendirdi         
07:49
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi         
06:33
İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın İmamoğlu'ndan Nagehan Alçı'ya tepki: Tevfik Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın         
01:26
Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi Cuma namazı camilerde kılınabilecek mi? Merak edilen soruya İçişleri Bakanlığı yanıt verdi         
00:45
Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi Mağdur olan binlerce Thodex üyesinin kimlik bilgileri ve fotoğrafları ifşa edildi         
22:34
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu 4 gün önceden gören biri var! Hem de yabancı         
20:28
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil         
16:58
Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı Tweet krizi! Emniyet paylaşımı sildi, Bakan Soylu geri adım atmadı         
16:58
Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler Bak sen pişkine! 2 milyar dolarla sırra kadem basan Kripto Tosuncuk neler söylemiş neler         
15:48
Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza Koronavirüs yasağını nasıl deldiğini Instagram hesabından anlatan fenomene 22 bin TL'lik ceza         
15:44
Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü         
13:08
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış         
12:53
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: F-35'ten çıkarılmamız hayırlı bir iş         
12:19
Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu Bir ülkeyi karıştıran vahşet! 40 kişiye ait paramparça olmuş cansız bedenler bulundu         
11:23
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 09:40:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Novartis'ten 23 Nisan'a özel "İçimizdeki Çocuk" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei