Son dakika haberi! Novartis'ten 23 Nisan'a özel "İçimizdeki Çocuk" projesi - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle her zaman ses getiren kreatif projelere imza atan Lomacorp & Dr. Naz Demirkılıç tarafından Novartis iş birliğiyle İçimdeki Çocuk projesi hayata geçirildi.

Novartis açıklamasına göre, Lomacorp'un Bir de Buradan Bakalım proje serisi kapsamında hazırlanan İçimdeki Çocuk projesi için 10 ana haber, spor ve hava durumu sunucusuyla içlerindeki çocuğu anlattıkları kısa videolar çekildi.

Aynı zamanda genç müzisyenlerin canlı performansları kaydedilerek Lomacorp ve Novartis sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İçimdeki Çocuk projesiyle 23 Nisan ruhunu daima yaşatarak bu değerli bayramın sadece tüm dünya çocuklarının değil, içindeki çocuğu yaşatan herkesin bayramı olduğunu göstermek hedefleniyor.

"Genç müzisyenler performanslarıyla gönüllü olarak yer aldı"

Lomacorp & Dr. Naz Demirkılıç ve Novartis iş birliğiyle İçimdeki Çocuk projesi kapsamında ana haber, spor ve hava durumu sunucuları Deniz Bayramoğlu, Fulya Kalfa, Seda Öğretir, Serap Belet Douillet, Gökhan Abur, Ersoy Dede, Gülbin Tosun, Ece Belen, Pınar Erbaş ve Nebil Evren içlerindeki çocuğu anlatarak 23 Nisan mesajlarını paylaştı.

Aynı zamanda proje filminde genç müzisyenlerin canlı performanslarına yer verildi. Lomacorp'un Kurucusu Erdem Topuz böyle anlamlı bir gün için gerçekleştirdikleri İçimdeki Çocuk projesiyle gurur duyduklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Dr. Naz Demirkılıç ortaklığıyla Lomacorp olarak 2 sene önce önemli farkındalık günleri ve bayramları dikkate alarak başlattığımız Bir de Buradan Bakalım proje serisini Ulu Önder Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İçimdeki Çocuk projesiyle taçlandırdık. Çekimleri Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi ve Atılım Üniversitesi'nde gerçekleştirdik. Projemizde Türkiye'nin yetiştirdiği birbirinden değerli ana haber, spor ve hava durumu sunucusu ve genç müzisyenler performanslarıyla gönüllü olarak yer aldı. Türkiye'de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 10 sunucu aynı projede yer aldı. Seri kapsamında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz."

"İçimizdeki çocuğu daima yaşatacağımıza ant içtik"

Novartis olarak İçimdeki Çocuk projesine destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Novartis Grup Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, "101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tüm dünya çocuklarına çok kıymetli bir armağan bıraktı. Ondan kalan bu mirası ve içimizdeki çocuğu daima yaşatacağımıza ant içtik. Bu güzel duygularla yola çıkarak İçimdeki Çocuk projesini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Proje için Türkiye'nin her gün ekranlarda severek izlediği değerli ana haber, spor ve hava durumu sunucularının gönüllü olarak bir araya geldiğini aktaran Güner, "Gönüllülerimiz geleceğimiz çocuklarımız için 23 Nisan dileklerini paylaştı. Genç müzisyenler performanslarıyla bizlere müzik şöleni yaşattı. Geleceğimiz çocuklara emanet, bu mirası onlar ileriye taşıyacak. Çok önemli bir görevleri var. Bizler de sonuna kadar onların yanlarındayız. İçimdeki Çocuk projemize destek olan herkese yeniden teşekkürlerimi sunuyor, içindeki çocuğu yaşatabilen herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Novartis olarak çocuklar ve gençlere yönelik fark yaratan projelere imza atmaya devam edeceğiz." diye devam etti.