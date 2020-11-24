Son dakika haberleri! Öğretmenler Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf ettiler - Son Dakika

Son dakika haberleri! Öğretmenler Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf ettiler

24.11.2020 16:45

Son dakika haber... Türk Eğitim-Sen Kütahya Şube Başkanı Erdoğan Aktaş, bu yıl ki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini bildirdi.

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şube Başkanı Erdoğan Aktaş, bu yıl ki 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini bildirdi. Sendika yönetim kurulu üyeleriyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Aktaş, hastane girişine çelenk bıraktı. Salgın sürecinde öğretmenlerin de büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti: "İrfan ordusu dediğimiz öğretmenler olarak bu süreçte, uzaktan eğitim verdik, Vefa Destek Ekipleri'nde yer aldık, EBA destek noktaları oluşturduk, bilgisayarı olmayan öğrencimize bilgisayar bulduk, interneti olmayan öğrencilerimize internet sağladık, telefonla her öğrencimize ulaştık, uzaktan, yüz yüze, birleştirilmiş, ortak ders işledik, filyasyon ve denetim ekiplerinde görev aldık. Kısaca öğretmenlerimiz milletimizin her derdiyle uğraştı. Bu yıl ülkemiz için ve öğretmenlerimiz için zor bir yıldı. Ancak, salgınla mücadelede ön safta çarpışan fedakar sağlık çalışanlarımızı unutamayız. Bu sebeple bu sene 24 Kasım Öğretmenler Gününü, Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesi olarak fedakar sağlık çalışanlarımıza ithaf ediyoruz." Türk Sağlık-Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök de Aktaş'a ve sendika yöneticilerine bu düşüncelerinden dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Öğretmenler Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf ettiler
Son dakika haberleri! Öğretmenler Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf ettiler
Son dakika haberleri! Öğretmenler Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf ettiler
Son dakika haberleri! Öğretmenler Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf ettiler

Öğretmenler Günü, Türk Eğitim Sen, Sendika, Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Öğretmenler Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf ettiler - Son Dakika


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