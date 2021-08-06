Üye Girişi
Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu: "Işıklandırma çalışması olmadığı için kaza yaşandı" - Son Dakika

Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu: "Işıklandırma çalışması olmadığı için kaza yaşandı"

06.08.2021 16:42
Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu:

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasındaki ticari taksinin şoförünün oğlu, kazaya bölgede yürütülen yol yapım çalışmaları ile gerekli ışıklandırmanın olmamasını sebep olduğunu savundu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişinin öldüğü trafik kazasındaki ticari taksinin şoförünün oğlu, kazaya bölgede yürütülen yol yapım çalışmaları ile gerekli ışıklandırmanın olmamasını sebep olduğunu savundu.

Olay, Emirdağ-Horan köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y., idaresindeki 03 T 4546 plakalı ticari taksi yolda yürüyen Ali Rıza A., (59) ve Zahre A., (52) çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkarak ters dönen araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabilmişti. Kazada yaralanan karı kocadan Ali Rıza A., müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından taksi şoförü S.Y., ise Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bolvadin Cezaevi'ne gönderilmişti.

"Olay yerinde kaçma söz konusu değildir"

Olayın üzerinde üç gün geçtikten sonra açıklama yapan taksi şoförü S.Y'nin oğlu C.Y. yaptığı açıklamada, Emirdağ'a bağlı Karacalar köyü yolu üzerine yeni yapılan asfalt yolda hiçbir tabela, işaret ve ışık olmadığını söyledi. Taksi şoförünün oğlu C.Y. konuşmasına şöyle devam etti: "Karacalar yolundan Emirdağ'a gelen taksi şoförü babamın hızı 54 kilometre olup yol olduğunca karanlıktır. Karşıdan karşıya geçmekte olan kişilere çarpmamak için çaba göstermiş, polis ölçümlerinde 28 santimetre fren izi bulunmaktadır. Fakat arabayı gören eşler telaşlanarak arabanın geldiği yöne doğru hareket ettiğinden dolayı maalesef bu olay gerçekleşmiştir. Kişilere çarpmamak için çaba sarf ederken araba takla atmış ve anca duvara çarparak durabilmiştir. Kazadan sonra ambulansı arayan ve çağıran arabanın içinden çıkıp şahıslara bakan taksi şoförü babamdır. Herhangi bir kaçma vb. durum meydana gelmemiştir. Kazada vefat eden abimizin ailesine Allah'tan sabır diliyorum, mekanı cennet olsun bizlerde bu olayın acısını derin bir üzüntüyle yaşamaktayız." - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu: Işıklandırma çalışması olmadığı için kaza yaşandı
Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu: Işıklandırma çalışması olmadığı için kaza yaşandı

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu: 'Işıklandırma çalışması olmadığı için kaza yaşandı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı 17:35 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Satın alma opsiyonuyla kiralandı Altının kilogramı 496 bin liraya düştü 17:24 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu
Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı 16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı Erdoğan'ın 16:40 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği 16:21 TEMA'nın fidan bağışını reddettiği Cengiz Holding'den yangın mücadelesine ekipman desteği
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi 16:12 Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı 15:38 Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı

Son Dakika Haberleri
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
17:20 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
16:22 Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar
16:13 Bakan Bilgin duyurdu: Yangından etkilenenlerin prim borçları ertelendi
MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok         
17:35
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor         
17:32
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı         
16:42
Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar         
16:23
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu Kocaeli'den acı haber! 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla başından vurulmuş olarak bulundu         
15:38
Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar Koronavirüs vakalarında genç hastaların sayısı yükseliyor: Yüzde 100'ü aşısız, pişman olduklarını söylüyorlar         
14:43
Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız Son Dakika: Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açacağız         
14:41
Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz Cengiz Holding, TEMA Vakfı'nın bağışını reddetmesi üzerine açıklama yaptı: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz         
14:40
Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı Bu transfer futbol tarihine damga vuracak! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı         
14:25
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı Demet Akalın'ın attığı tweet olay oldu! Okların hedefi yeni Milli Eğitim Bakanı         
11:15
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 17:52:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Olaylı kazada taksi şoförünün oğlu konuştu: "Işıklandırma çalışması olmadığı için kaza yaşandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement