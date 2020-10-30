Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

30.10.2020 18:59
Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güzelyalı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan kontrolde bir otobüs içerisinde şüpheli 2 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 900 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Güzelyalı Mahallesi, Uyuşturucu, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ordu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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