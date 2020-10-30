Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güzelyalı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yapılan kontrolde bir otobüs içerisinde şüpheli 2 kişi yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 900 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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