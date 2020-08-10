Son dakika haberi! 'Orman Köylülerini Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine' ilişkin yönetmelikte... - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından, 'Orman Köylülerini Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine' ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı tarafından 13 Haziran 2012 tarihinde 28322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Orman Köylülerini Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik' ve bu yönetmelikte muhtelif tarihlerde yapılmış değişikliklerle ilgili orman köylüsü lehine gerçekleştirilecek iyileştirilmeler yapıldığı açıklandı.

Açıklanan yönetmelik değişikliği ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır. Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirilmiştir. Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanı sıra anne-baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlanmıştır. Kredi başvurularının Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmesi imkanı getirilmiştir. Kredi kullandırılan orman köylülerinin kabul edilebilir bir gerekçeyle krediden vazgeçebilmesi sağlanmıştır. Bu durumda vazgeçme tarihi itibariyle borcu ve aldığı hibeyi ödemesi esastır." - ANKARA