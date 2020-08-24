Son dakika haberi: Ortahisar Belediyesi, Giresun'a destek ekibi gönderdi - Son Dakika

Ortahisar Belediyesi, Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanın ardından gerekli iş makinesi ile ekipmanların bölgeye sevk edildiğini bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Giresun'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bölgede yapılacak arama kurtarma ve temizlik çalışmaları için belediyeye ait kamyonet, yükleyici, kepçe ile personelin bölgeye giderek, ilçe merkezinde çalışmalara katıldığını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, Ortahisar Belediyesi olarak Giresunlu vatandaşların her daim yanında olduklarını vurguladı.

Genç, selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet kederli ailelerine de başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bölgede şuanda arama kurtarma ekipleri kayıp vatandaşlarımız için gece gündüz demeden yoğun çaba sarf ediyor. Rabbim kayıplarımıza en kısa sürede ulaşabilimeyi nasip etsin. Jandarma teşkilatımızda görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizin de görevleri başında şehit olması da bizlere ayrı bir keder vermiştir. Bu vesile ile Jandarma teşkilatımızın da başı sağ olsun. Bölgeye göndermiş olduğumuz destek tüm hızıyla devam edecektir. Giresunlu kardeşlerimiz bilsin ki, Trabzon halkı her zaman yanlarındadır. Allah bizi daha büyük felaketlerden muhafaza eylesin. Şuan bölgede devletimiz afet bölgesinde gerekli destekleri sağlamaktadır. Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilk andan itibaren bölge halkının yaralarını sarmak ve maddi hasarı tespit etmek için uğraşmaktadır. En kısa sürede maddi ve manevi hasarlar giderilecek Dereli ve Doğankent eski günlerine döndürülecektir. Bu vesileyle tekrardan Giresun halkına geçmiş olsun diliyorum."