Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, toprak zemine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Mustafa Çullu'nun (60) kullandığı 80 KY 936 plakalı pikap, Gaffarlı köyü Kesmesur Yaylası mevkisinde yol kenarındaki toprak zemine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile eşi Sebahat Çullu'yu Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Mustafa Çullu müdahalelere rağmen kurtarılamadı, eşinin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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