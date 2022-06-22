Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Osmaniye ve Adana'daki adreslerde 167,23 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram eroin, 328 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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