Son dakika haberi... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

22.06.2022 15:02
Son dakika haberi... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye ve Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 19 şüpheliye yönelik Osmaniye merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Osmaniye ve Adana'daki adreslerde 167,23 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram eroin, 328 uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli aranıyor.

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Son dakika: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı Son dakika: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı Son dakika haber: Osmaniye ve Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Osmaniye merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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