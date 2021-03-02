Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu - Son Dakika

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Saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücüsünün kimliği henüz belirmeyen 77 AAF 547 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

TERS DÖNEN OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞTILAR

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarla kenarında ters dönen otomobilin içinde sıkışan biri kadın iki kişi, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkartıldı.

ÖLDÜKLERİ BELİRLENDİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlarındaki kadın ve isminin Hasan Tekdemir (22) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi.

KADININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞIYOR

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.