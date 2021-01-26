Son dakika haberi... Pakistan, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1873 yeni vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 535 bin 914'e yükseldi. Son 24 saatte 58 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 376'ya ve iyileşenlerin sayısı 490 bin 126'ya çıktı.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu (DRAP), 24 Ocak'ta Rusya'dan Sputnik-V şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. Pakistan'da daha önce Oxford-AstraZeneca ile Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşılara da acil kullanım onayı çıkmıştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 585 artarak 190 bin 434'e yükseldi. Bugün 4 bin 76 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 149 bin 160, aktif vaka sayısı ise 40 bin 574 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 700'e yükseldi.

Öte yandan, Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, ülke genelinde 4 Şubat'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamanın en kısa zamanda yapılacağını belirtti.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 851 artarak, 373 bin 43'e, virüse bağlı can kaybı sayısı da 104 artışla 5 bin 311'e ulaştı.

Son bir günde 83 bin 967 kişiye virüs testi yapıldı. Ülkede 6 bin 144 kişi taburcu edildi, 996 kişinin ise yoğun bakım servislerindeki Kovid-19 tedavisi sürüyor.