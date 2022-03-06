Son dakika haberi! Papa: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sadece askeri operasyon değil ölüm yıkım ve sefalet eken bir savaş" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Papa: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sadece askeri operasyon değil ölüm yıkım ve sefalet eken bir savaş"

06.03.2022 15:56
Son dakika haberi! Papa: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sadece askeri operasyon değil ölüm yıkım ve sefalet eken bir savaş"

Bir son dakika haberine göre Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili "Bu sadece askeri bir operasyon değil ölüm, yıkım ve sefalet eken bir savaş." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ilgili "Bu sadece askeri bir operasyon değil ölüm, yıkım ve sefalet eken bir savaş." dedi.

Papa, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden yaptığı geleneksel pazar duasında, Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Ukrayna'da kan ve gözyaşı nehirleri akıyor. Bu sadece askeri bir operasyon değil ölüm, yıkım ve sefalet eken bir savaş. Mağdurların sayısı giderek artıyor, özellikle anneler ve çocuklar olmak üzere kaçan pek çok kişi var." ifadesini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, insani yardım koridorlarının güvence altına alınması ve yardımların kuşatma altındaki bölgelere ulaştırılmasının garanti edilmesi çağrısında bulundu.

"Savaş bir çılgınlık, durdurun lütfen"

Silahlı saldırının sona ermesi, müzakerelerin ve sağduyunun hakim olması ve uluslararası hukuka saygı duyulması temennisini dile getiren Papa Franciscus, "Papalık, kendisini barışın hizmetine sunmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bugünlerde iki kardinal, halka yardım etmek için Ukrayna'ya gitti. Savaş bir çılgınlık, durdurun lütfen." diye konuştu.

Papa'nın pazar duasını takip etmek için Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'na gelen çok sayıda kişinin Ukrayna bayrağı taşıdığı görüldü.

YORUMLAR
500
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde savaş var! Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde savaş var! Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

Ukrayna, Rusya, Savaş, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Papa: '(Rusya-Ukrayna savaşı) Sadece askeri operasyon değil ölüm yıkım ve sefalet eken bir savaş' - Son Dakika


Son Dakika
15:34 Tamir için çıktığı çatıda görünmez kaza, 15 metreden düşerek yaşamını yitirdi
15:31 Rus askerleri bu kez kıskıvrak yakalandı! Ukrayna birlikleri tarafından asansörde sıkıştırıldılar
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
15:20 CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 16:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Papa: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Sadece askeri operasyon değil ölüm yıkım ve sefalet eken bir savaş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement