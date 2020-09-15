Son dakika haberi... Patates yüklerken elektrik akımına kapılan kişi, öldü - Son Dakika

KONYA'da TIR'ın dorsesine patates yüklerken yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapılan Sezgin Koç (23), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Akçalar Mahallesi Sarıtaş mevkiinde meydana geldi. Tarlada işçi olarak çalışan Sezgin Koç, patates yüklediği TIR'ın dorsesinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldı. Yaralı Koç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.