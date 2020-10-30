Son dakika haberi | Petrol düştü, altın hafif toparlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Petrol düştü, altın hafif toparlandı

30.10.2020 17:21
Son dakika haberi | Petrol düştü, altın hafif toparlandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatları Mayıs sonundaki düzeylerine kadar gerilerken, doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları...

Dünyanın en büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19 vakalarında hızlı artıa bağlı olarak yeni kısıtlamaların küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği kaygılarıyla petrol fiyatları Mayıs sonundaki düzeylerine kadar gerilerken, doların güç kazanmasıyla gerileyen altın fiyatları hafif toparlanarak 1,885 doların üzerine döndü.

Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre, Merkez Bankası (TCMB) üçüncü çeyrekte 22.3 ton altın sattı. Rapora göre yılbaşından bugüne bakıldığında TCMB hala 148.7 ton ile en fazla altın alan merkez bankaları arasında yer alıyor.

Verilere göre üçüncü çeyrekte dünyada merkez bankaları 12.1 ton altın sattı bir önceki çeyrekte dünyada merkez bankalarının alımları 112 tondu. 2010 son çeyrekte merkez bankaları 18.8 ton altın satmıştı.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.71 düşüşle 37.87 dolar,Batı Teksas yüzde 0.94 düşüşle 35.73 dolar,altın yüzde 0.98 artışla 1,885.91 dolar,gümüş yüzde 1.61 artışla 23.62 dolar,bakır yüzde 0.07 düşüşle 6,741.50 dolar,platin yüzde 0.51 artışla 853.41 dolar,paladyum yüzde 1.41 artışla 2,229.74 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 508 liraya, çeyrek altın 829 liraya, Cumhuriyet altını da 3,305 liraya yükseldi. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının üzerindeki baskının arttığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Artan vaka sayıları gölgesinde ABD seçimlerine gidilirken, ABD'den bir teşvik paketi gelmeyeceği kesinleşti. "Piyasalar ise yukarıda kalacak olumlu bir gelişme bulamazken, sert satışlardan kaçamadığı bir seansı daha geride bıraktı. "Altın da bu satıcılı ortamdan payına düşeni alırken, 1,860 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek son bir ayın en düşük seviyesini kaydetti. "Günlük vaka sayılarının küresel çapta beş yüz binin üzerine çıkması ülkeleri yeni tecrit kararlarına zorluyor. "Bu kararlar küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde baskı yaratırken, altın da bu baskı ortamından nasibini alarak satıcılı seyirde hareket ediyor. "Dünkü seansı 1,867 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, önceki güne kıyasla hanesine 0.5'lik kayıp yazmış oldu.  "Gümüş de dünkü seansta 22.59 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek, son bir ayın en düşük seviyesinde yeni dip kaydetmiş oldu. "Seans sonuna doğru toparlanmaya çalışan beyaz maden, 23.25 dolar/onsla seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.5 değer kaybetmiş oldu. Altın gümüş oranındaysa tekrardan 80 seviyesinin üzeri test edilirken, bu seviyenin üzerinde tutunulması durumunda işler gümüşün aleyhine gelişebilir."Platin, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, dünkü seansta 850 dolar/onsun altında bir kapanış yaptı. Seansı 849 dolar/onstan tamamlayan platin, önceki güne kıyasla hanesine 2.3 kayıp yazmış oldu."Paladyum, 2,246 dolar/ons seviyesinden başladığı seansı, 2198 dolar/ons seviyesinden tamamlayarak günlük bazda hanesine yüzde 2.1 kayıp yazmış oldu.

"Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası dün kapalı olduğu için herhangi bir işlem gerçekleşmedi."


Koronavirüs, Akaryakıt, Petrol, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi | Petrol düştü, altın hafif toparlandı - Son Dakika Ekonomi


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