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Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

29.11.2021 21:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu çatısında çıkan ve lodosun etkisiyle yayılan alevler için takviye itfaiye ekipleri çağrıldı.

Rize'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Öğrenci Yurdu çatısında çıkan ve lodosun etkisiyle yayılan alevler için takviye itfaiye ekipleri çağrıldı. İl Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi'ne ait tankerlerle yangın yerine su taşındı. Ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürülen yangında, çatı tamamen yandı.

SINAVLAR ERTELENDİ

Yangın alanına gelen Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman yetkililerden bilgi aldı. Yurtta yangınıın çıktığı bölümde kalan 500 dolayındaki öğrenci geceyi öğretmenevi, polisevi ve diğer yurtlarda geçirecek. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'de yangın dolayısıyla yarın yapılacak sınavlar da erteledi.

'ÖĞRENCİLER, BAŞKA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ'

Rize Valisi Kemal Çeber, yurt çatısında bazı çalışmaların olduğunu belirterek "Çalışan arkadaşlar 17.30 gibi buradan ayrılmış. Mebran serme çalışması yapılmış. Yangının buradan çıktığı düşünülüyor. Rüzgar, yangının çatıda hızla yayılmasına neden oldu. Yan binaların çatıları da ıslatılarak yangının oralara sıçramasının önüne geçildi. İhbarla birlikte tabii ki yurttaki öğrenciler hızlı bir şekilde boşaltıldı. Bu yurdumuzda 1000 öğrenci kalıyor, yangının çıktığı blokta ise yaklaşık 500 öğrenci var. Hiçbir öğrencimizin canına ya da malına zarar gelmedi. Bu yurtta kalan öğrencilerimizi öğretmenevi, polisevi ile diğer yurtlara yönlendireceğiz, gece burada konaklayacaklar. Buradaki öğrencilerimizin anne babalarına 'gözünüz arkada kalmasın' diyorum. Evlatlarına biz onlar gibi bakıyoruzö dedi.

RTEÜ Rektörü Prof.Dr. Hüseyin Karaman da 'Yarın üniversitedeki sınavlar ertelendi. Başka bir zamanda bu sınavlar yapılacak. Öğrencilerimizin içleri rahat olsunö dedi.

Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Yurtlar Kurumu, Yangın, Kredi, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: RİZE'DE YURT BİNASI ÇATISINDA YANGIN, ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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