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Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika

Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor

07.02.2022 12:00
Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor

Son dakika gelişmesine göre Beyşehir Gölü'nün bir süre yüzeyinin donarak buz tutması, göl kıyılarında yaşayan su kuşlarını da olumsuz etkiledi.

Beyşehir Gölü'nün bir süre yüzeyinin donarak buz tutması, göl kıyılarında yaşayan su kuşlarını da olumsuz etkiledi.

Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yılın 365 günü yaşam süren ve en fazla popülasyona sahip türlerinden olan sakar mekeler, gölün donması nedeniyle zor günler yaşıyor.

Gölün tamamen buz kütleleriyle kaplanması üzerine yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sakar mekeler, hareketleriyle buz tutmasını önlemeye çalıştıkları dar bir alanda yaşam mücadelesi veriyor.

Sakar mekelerin, buz tutmasını önledikleri bu dar alanda sürü halinde yüzmesi havadan da görüntülendi. Göl sularında sürüler halinde gözlenen yüzlerce sakar mekeden bazılarının da buz kütlelerinin üzerine çıktığı görüldü.

Gövdesi siyah, gagası ve alnı beyaz olan sakar sakar mekeler, genelde çevresi sazlıklarla kaplı sığ göllerde yaygın olarak görülüyor ve su bitkileriyle, bazen de böceklerle besleniyor.

Gölün donmadığı zamanlarda kıyılara kadar gelen ve vatandaşların da ekmek parçaları atarak beslediği sakar mekeler, dalarak ya da su yüzeyinden besinlerini topluyor.

Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor
Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor
Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor
Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor

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Beyşehir Gölü, Milli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sakar mekeler, donan Beyşehir Gölü'nde hayata tutunmaya çalışıyor - Son Dakika


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