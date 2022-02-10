Üye Girişi
Son dakika haberi... Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi... Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

10.02.2022 10:25
Son dakika haberi... Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haber... Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde tüfekle vurulmuş halde bulunan genç kadın yaşamını yitirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bir apartmandan silah sesleri duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, daireye girdiklerinde D.K'yi (19) tüfekle vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen genç kadının cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Polis, olaya ilişkin kadının arkadaşı olduğu öğrenilen M.C.B. (23) ve ev sahibi M.C'yi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Ferizli, Sakarya, Silah, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:05 Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:38 Ambulans son anda uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:30:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Sakarya'da genç kadın tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement