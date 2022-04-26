Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada

26.04.2022 13:37
Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada

Son dakika haber... Sakarya'da kamyonun halk otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Sakarya'da kamyonun halk otobüsüne arkadan çarpması neticesinde 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün Sakarya D-650 Karayolu Söğütlü geçişinde meydana geldi. İ.P. idaresindeki 54 J 2561 plakalı özel halk otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 16 U 8051 plakalı kamyonun arkadan çarpması neticesinde şarampole uçtu. İçinde yolcuların bulunduğu otobüste savrulan yolculardan Bekir Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Korku dolu anların yaşandığı kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonun halk otobüsüne arkadan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüsün de yoldan çıkarak savrulduğu görülüyor. - SAKARYA

Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada

YORUMLAR
500
Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber Sakarya'daki otobüs kazasından acı haber

Sakarya, Söğütlü, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Hırsızlık sonucu hurdaya dönen 600 bin liralık araç için bir de ceza yedi!
13:29 FILA'nın CEO'su Cris Albert'in şüpheli ölümü: Bir otelde ölü bulundu
13:23 Çalışma Bakanı Bilgin'nden emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı artacak!
13:19 Hayatını kaybeden Beta'nın sevgilisi o anları anlattı! Balkondan sarkıyordu, düşerken gördüm!
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi yaptı: Liderler zirvesi teklifini hatırlattı
13:11 Işın Karaca'dan yine Gülşen eleştirisi! Kızım görünce "Anne, neden?" diye sordu!
13:05 Bakan Koca'dan "Son Bilim Kurulu toplantısı" anonslu girizgah: Pandemi bitiyor
13:05 Patates kanseri nedeniyle 26 ilde karantina uygulandı! Bakan Kirişçi uyardı: Çok ciddi tedbirler alınması lazım
12:49 Çin'den büyük atılım! Yılın ilk çeyreğinde altyapılara ayrılan bütçe 78 milyar dolara çıktı
12:35 AK Parti'nin Şanlıurfa milletvekilleri "Şenyaşar ailesi" nedeniyle birbirine girdi! Ağabeyi cinayetten tutuklanan Yıldız'dan "iki yüzlü" iması!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 13:44:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement