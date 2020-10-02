Son dakika haberi: Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin şehir genelindeki işletme ve toplu taşıma araçlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri denetlediği belirtildi.

Ekiplerin, 127 restoran ve 175 kuaför olmak üzere toplam 302 işletme, 116 toplu taşıma aracını denetlediği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak toplam 302 tane işletmede denetim yapan ekiplerimiz, sosyal mesafeyi koruma, el dezenfektanı kullanma ve hijyen gibi hususlarda denetimler gerçekleştirdi. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden ekiplerimiz, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmelere ise gerekli uyarıları yaptı. Ekiplerimiz ayrıca 116 adet toplu taşıma aracını da denetledi. Maskeyle seyahat etmenin önemini sürücü ve yolculara anlatan ekiplerimiz kurallara riayet eden, hassasiyet gösteren yolcu ve şoförlere teşekkür etti."

Sinema ve tiyatro gösterimi

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri, bu hafta sonu Millet Bahçesindeki sinema ve tiyatro gösterimiyle başlayacak.

Etkinlikler kapsamında, 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da "Dağ 2" filmi, 4 Ekim Pazar günü saat 19.00'da ise "Bremen Mızıkacıları" isimli çocuk oyunu, kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Kültür sanat dostlarının, etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet göstermesi istendi.