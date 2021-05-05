Son dakika haberi! Samsun'da jandarma nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yaptı - Son Dakika

Samsun Valiliği, jandarma ekiplerince nisan ayında karantinayı ihlal eden 37 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüldü.

Bu kapsamda Samsun Jandarma Komutanlığı ekiplerince nisan ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, 213 bin 605 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 30 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Jandarma ekiplerince kurulan ekiplerce 20 bin 209 filyasyon denetimi yapılarak 7 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi, bu kişilere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan Asayiş Şubesi ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan uygulamalarda, 131 bin 690 kişi ve 49 bin 644 araç sorgulandı. Uygulamalarda 435 aranan, 5'i çocuk 20 kayıp kişi bulundu.

Terörle Mücadele Şubesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan aranan biri kişi de yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de 75 olaya müdahale edilerek çok sayıda tarihi eser ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik şubesi ekiplerince ise 33 bin 11 araç sürücüsü kontrol edildi, 1471 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı.