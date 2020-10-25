Son dakika haberi | Samsun'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Samsun'un Çarşamba ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Ö.A. (41) üç gün önce evinde rahatsızlaşınca yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Ö.A, hayatını kaybetti. Ö.A'nın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin sonucuna göre belirleneceği bildirildi.

Çarşamba, Samsun, Alkol, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Samsun'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ni geriden gelerek 2-1 mağlup etti

Camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, canından oldu

Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar

Başkan Böcek, 58'inci yaşına yoğun bakımda girdi

Falcao'nun attığı golü öven Rıdvan Dilmen, kırmızı kartı eleştirdi: İnanılmaz, olamaz

Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı

Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti