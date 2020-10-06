Zincirleme trafik kazası: 14 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 8'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 63 LF 747 plakalı minibüs yan yola girmek istedi. Bu araca, 63 S 0042 plakalı işçi servisi midibüsü, 63 S 0158 plakalı minibüs ve 63 KC 440 plakalı tır çarptı.

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