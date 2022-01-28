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Son dakika haberi | Sarıyer'de 2 İETT otobüsün karıştığı kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sarıyer'de 2 İETT otobüsün karıştığı kaza görüntüleri ortaya çıktı

28.01.2022 12:43
Son dakika haberi | Sarıyer'de 2 İETT otobüsün karıştığı kaza görüntüleri ortaya çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sarıyer'de 4 kişinin yaralandığı 2 İETT otobüsünün çarpışma anına ilişkin otobüs içi görüntüler ortaya çıktı.

Sarıyer'de 4 kişinin yaralandığı 2 İETT otobüsünün çarpışma anına ilişkin otobüs içi görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların koltuklarından savrulduğu görülüyor.

Kaza, Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'nde 12 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, yolcu indirmek için durağa yaklaşan bir İETT otobüsüne arkadan gelen başka otobüs çarpmıştı. Aysel Aydınyılmaz, Havva Beril Aydınyılmaz, Şeymanur Acar ve otobüs şoförü Muzaffer Hattan yaralandığı kaza anında otobüs içi görüntüleri ortaya çıktı.

Ortaya çıkan görüntülerde İETT otobüsünün arkadan çarpmasının ardından yolcuların yere düştüğü görülüyor. - İSTANBUL

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Sarıyer, Kaza, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sarıyer'de 2 İETT otobüsün karıştığı kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Sarıyer'de 2 İETT otobüsün karıştığı kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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