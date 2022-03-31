Son dakika haberi: Şehit teğmenin adı Bitlis'te kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şehit teğmenin adı Bitlis'te kütüphanede yaşatılacak

31.03.2022 19:15
Son dakika haberi: Şehit teğmenin adı Bitlis'te kütüphanede yaşatılacak

Son dakika gündem haberi... Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat 2020'de şehit olan 26 yaşındaki Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurulan kütüphaneye verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde 20 Şubat 2020'de şehit olan 26 yaşındaki Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın adı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kurulan kütüphaneye verildi.

İlçe merkezindeki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesinde oluşturulan "Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Kütüphanesi"nin açılışına katılan Kaymakam Tekin Erdemir, kütüphanenin gönüllü öğretmen ve iş adamlarının desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Kütüphanenin kurulumunda emeği geçelere teşekkür eden Erdemir, şöyle konuştu:

"Okullarımız daha da gelişiyor ve modernleşiyor. Her gün bir okulumuzda aktivite var, emek var. Bazı öğretmenlerimiz gönüllü olarak okul boyama veya renklendirme çalışması yapıyor. Bazıları da kütüphane veya sınıfları daha da güzelleştirme veya zenginleştirme konusunda emek veriyor. Gözlerindeki ışığı, sevinci, heyecanı görmek bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bugün de burada şehidimizin adına kurulan kütüphanemizin açılışına katıldık."

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Süleyman Serter de Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesine destek sunmak ve şehidin adını yaşatmak amacıyla 2020'den bu yana kütüphane yenileme çalışması yürüttüğünü belirtti.

Kütüphanenin kurulumuna destek olan iş adamı Asım Kardoğan ise iş insanları ve kamuda çalışanlardan oluşan bir sosyal medya gruplarının olduğunu dile getirdi.

Başta köy okulları olmak üzere okul kütüphanelerine kurulum ve kitap desteği sağladıklarını anlatan Kardoğan, "Bu kütüphane için 3 bin 500 kitaba ulaştık. Aynı zamanda köy okullarına renk katıyoruz ve bazılarının tadilat ile bakımını üstleniyoruz. Bu güzel kütüphanede emeği olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
AK Parti Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan şehitler anısına fidan dikimi AK Parti Konyaaltı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan şehitler anısına fidan dikimi Tatvan'da masa tenisi turnuvası düzenlendi Tatvan'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Hisarcık, Suriye, Bitlis, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Şehit teğmenin adı Bitlis'te kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika


Son Dakika
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 19:21:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şehit teğmenin adı Bitlis'te kütüphanede yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement