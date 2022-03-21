Son dakika haberi... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

21.03.2022 14:17
Son dakika haberi... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haber... Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanma suçundan 10 olaya müdahale ederek toplamda 11 şüpheli şahsa işlem yapıldığını bildirdi.

Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi üzerinde durdurulan L.S. isimli şahıstan 1 fişek eroin, Karakol Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurulan S.E. isimli şahıstan 1 fişek kubar esrar, Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi üzerinde durdurulan M.K.K. isimli şahıstan 1 fişek eroin, Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi üzerinde durdurulan S.K. isimli şahıstan 1 adet sentetik ecza(suboxone), Dumlupınar Mahallesi 409. sokak üzerinde durdurulan E.T. isimli şahıstan 1 fişek eroin ve 1 adet payp tüpü, Yeni Mahalle Semt Pazarı içerisinde Z.Ç. isimli şahıstan 1 fişek metamfetamin, Ülkü Mahallesi Şeyh Halef Camii lavabolarının içinde M.K. ve M.S. isimli şahıslardan 1 adet metamfetamin bulaşıklı payp tüpü, Çal Mahallesi 201. sokak üzerinde durdurulan M.A. isimli şahıstan 1 fişek eroin, Aydınlar Caddesi üzerinde durdurulan M.E.E. isimli şahsın uyuşturucu madde kullanmaktan aranması olduğu ve yakalandığı, Karakol Mahallesi 1004. sokak üzerinde durdurulan A.A. isimli şahıstan 1 fişek eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği kaydedildi. - SİİRT

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Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
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