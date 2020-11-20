Son dakika haberi: Siirt ve Şırnak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Siirt ve Şırnak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 11 gözaltı
20.11.2020 17:20
Bir son dakika haberine göre Siirt ve Şırnak'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt ve Şırnak'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldığı belirtildi. Siirt ve Şırnak'ta eş zamanlı yapılan operasyonda, Roma, Bizans ve 18. yüzyıl dönemlerine ait 5 tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT
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