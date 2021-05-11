Son dakika haberi: SURİYELİ YETİM ÇOCUKLARA BAYRAMLIK - Son Dakika

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda yaşayan 8 bin yetim çocuğa bayramlık dağıttı.

Ramazan ayı boyunca kamplarda kalan ailelere yardımlar yapan İHH, bayram öncesi Azez El Bab ve Cerablus bölgelerinde 8 bin yetim çocuğa bayramlık hediyesi verdi. İHH görevlilerinden Abdulsamet Polat, "İHH olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Suriye savaşının mağdur ettiği yetim ailelerini Ramazan ayında unutmadık. Önce bu ay içerisinde bağışçılarımızın göndermiş olduğu iftarlıkları yetim ailelerimize ulaştırdık. Suriye'nin kuzeyinde bulunan 8 bin yetim çocuğa da bayramlık kıyafet dağıttık" diye konuştu.