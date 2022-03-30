DİYARBAKIR - Teröristlerin tahrip ettiği Sur, uygulanan projelerle turizmin merkezi olacak - Son Dakika

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Diyarbakır'da 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırılarıyla tahrip ettiği Sur ilçesinde restorasyon çalışmaları ve uygulanan projelerle büyük dönüşüm yaşanıyor.

Terör örgütünün çukur kazıp, bombalı saldırı düzenlemesi sonucu büyük hasar gören ilçenin yeniden "cazibe merkezi" haline getirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlarca hazırlanan projeler bir bir hayata geçiriliyor.

Teröristlerin saldırılarında 6 mahallesi büyük zarar gören Sur ilçesinde yeni konutlar ve iş yerleri inşa edildi, dükkanlar yenilendi, tarihi ve kültürel eserler restore edildi, yeşil alan miktarı artırıldı.

İki mahallede teslim edilen konutlarda yaşam başladı

Dabanoğlu ve Özdemir (Fatihpaşa) mahallelerinde yapımı tamamlanan konutların anahtar teslimi yapılırken, vatandaşlar yeni evlerinde yaşamaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan, Suriçi'nin en işlek caddeleri Gazi, Melik Ahmet ve İzzetpaşa ile tarihi Yanık Çarşı'nın "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında yenileme çalışmaları tamamlandı.

Projeyle 550 iş yerinin cephesinin yenilenmesi sayesinde turizm ve ticaret aksı olan 3 cadde önemli bir çekim merkezi ve cazibe alanı haline geldi.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın yüksekliğini geçmeyecek şekilde 2 katlı planlanan 268 yatak kapasitesine sahip 10 butik otelin tamamlanması için çalışmalar sürerken, esnaf yapımı tamamlanan iş yerlerinde hizmet vermek için hazırlıklarını sürdürüyor.

"Hem yaşam hem de turizm adası oluşuyor"

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce çukur kazıp barikat kuran terör örgütü PKK'nın saldırılarıyla ilçenin 6 mahallesinde büyük tahribata neden olduğunu hatırlattı.

Bölgenin terör örgütünden temizlenmesinin ardından devletin Sur'da çok büyük ihya ve inşa çalışmaları başlattığını anlatan Çiftçi, 6 mahallenin yaklaşık 20 bin insanın yaşadığı, dar sokaklar, metruk ve kaçak yapılardan oluştuğunu söyledi.

"Bunun getirdiği sağlıksız şehirleşme bu bölgede terör olaylarının zemin bulmasına sebep olmuştu. Burada devletimiz yoğun bir çalışma başlattı." diyen Çiftçi, Diyarbakır mimarisine, kültürüne, tarihine ve değerlerine uygun olarak koruma kurullarından izin alınarak çalışmalara başlandığını dile getirdi. Çiftçi, şöyle devam etti:

"506 müstakil 'Diyarbakır konağı' şeklinde konutlar tamamlandı. Bunlardan 304'ü hak sahiplerine teslim edildi. Diğer evlerin de hak sahiplerine teslimi noktasında çalışma var. 127 iş yeri oluşturuldu. Yenikapı Caddesi ve Dört Ayaklı Minare'yi birbirine bağlayan 67 iş yerinden oluşan yeni bir cazibe merkezi oluşturuldu. Mayıs ayında dükkanların açılması hedefleniyor. Yerli ve ulusal markaların bir araya geldiği ticaret ve sosyal donatı alanına kavuşmuş olacağız. Sur'da öncekiyle kıyaslanmayacak derecede çok daha ileri seviyede hem yaşam hem de turizm adası oluşuyor."

347 tescilli yapının restorasyonu sürüyor

Kısmen zarar gören 347 tescilli yapının restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Çiftçi, restorasyonun tamamlanmasıyla buranın, kentin mimarisine uygun yapılar ile eski Diyarbakır evlerinin bir araya geldiği "özel bir turizm adası"na dönüşeceğini vurguladı.

Çiftçi, böylece ilde yaşayan ve ticaret yapan herkesin mutlu olacağı bir alana kavuşulacağını dile getirerek, "Vatandaşlarımız yeni evlerinden son derece memnun. Tamamı müstakil yapılardan oluşuyor. Hepsi avlulu, Diyarbakır kültürünü oluşturan evler. Dükkanlar da kentin kültürünü yansıtan özelliklerle dünya milletlerine hizmet edecek." dedi.

"Evlerimizde rahat ettik"

Sur'da yeni evine yerleşen vatandaşlardan Saliha Kuluman, ilçede yaşanan olaylar nedeniyle vatandaşların perişan olduğunu söyledi.

"Allah devletimizden razı olsun evlerimizi yaptı." diyen Kuluman, yıkılan evlerin yerine inşa edilen evlerde rahat ettiklerini belirtti.

Kuluman, evlerin villa tarzı ve doğal gazlı olduğunu anlatarak, "Evlerimizde rahat ettik. Allah binlerce kez razı olsun. Eski komşularımız da gelmeye başladı. Şu an 10 ev geldi. Bayramdan sonra da diğer komşular da gelecek. Sokağımız hep eski komşulardan oluşuyor. Komşularımız geldikten sonra yine eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.

Kamil Diri de komşularıyla yeni evinin avlusunda oturup, sohbet ettiğini belirterek, "Sur'da doğup büyüdüm. Terör olayları nedeniyle ev ve iş yerlerimiz zarar gördü. Yeni evimi beğendim. Sağ olsunlar. Evim çok güzel." şeklinde konuştu.