Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar

Son dakika haberi... Samsun'da jandarma ekipleri toprağa gömülü olan bonzaiyi çıkarmaya çalışan şahısları suçüstü yakalarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar, System.String[]

Samsun'da jandarma ekipleri toprağa gömülü olan bonzaiyi çıkarmaya çalışan şahısları suçüstü yakalarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında bazı kişileri topraktan bir şey çıkarmak isterken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada 72 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.B.(25), F.A.(23) ve İ.S.(54) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar
Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar

Jandarma, İlkadım, Ataköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar - Son Dakika

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