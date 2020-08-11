Son dakika haberi: Tottenham, Danimarkalı futbolcu Hojbjerg'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i renklerine bağladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Southampton'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Hojbjerg için Tottenham'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.