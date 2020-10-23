Son dakika: Trafikte drift yapan ve makas atan maganda kamerada - Son Dakika

İstanbul 'da trafikte makas atarak terör estiren ve "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yapan maganda yakalandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı ise trafikten men edildi.

Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa TEM bağlantı yolu üzerinde "drift" ve makas atarak trafiği tehlikeye atan maganda o anları kameralara kaydetti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen polis, 34 EM 2976 plakalı aracı tespit ederek, sürücüsünün de Burak Ö. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonrasında Burak Ö. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı.