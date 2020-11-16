Traktör kazaları "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" ile azaltılacak - Son Dakika

Traktör kazaları "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" ile azaltılacak

16.11.2020 11:07

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında, traktör sürücülerine, uymaları gereken kurallarla ilgili bilgi veriliyor.

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığınca hayata geçirilen "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında, traktör sürücülerine, uymaları gereken kurallarla ilgili bilgi veriliyor.

İl Jandarma Komutanlığınca traktörlerden kaynaklı kazaları en aza indirmek amacıyla yaklaşık 3 ay önce Tokat Ziraat Odası ve Şoförler ve Otomobilciler Odası iş birliğiyle "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Jandarma Trafik Tim Komutanlığı personeli, kentteki traktör sürücülerini ziyaret edip trafik kuralları hakkında bilgi aktarıyor. Bu kapsamda bilgilendirilen 200 traktör sürücüsüne reflektör ve tepe lambası da verildi.

Jandarma ekipleri, son olarak Akbelen köyü yakınlarındaki pancar toplama alanında traktör sürücülerine yönelik trafik kuralları ve trafikte görünür olmanın önemini hatırlatıcı bilgilendirmede bulundu.

Jandarma tarafından bilgi verilen çiftçilerden Ömer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Vatandaş olarak bizi aydınlatıyorsunuz. Doğru bilip de yanlış olan çok şey vardı. Böylece insanlar bilinçleniyor." dedi.

Traktör sürücüsü Kadir Harman da uygulamayı son derece yerinde bulduğunu kaydetti.

Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde geçen yıl traktörlerin karıştığı 12 kazada 19 kişi yaşamını yitirdi. Bu yıl ise yılbaşından bu yana 9 kazada 9 kişi hayatını kaybetti.

Traktör kazaları Reflektör Tak Görünür Ol Projesi ile azaltılacak
Traktör kazaları Reflektör Tak Görünür Ol Projesi ile azaltılacak
Traktör kazaları Reflektör Tak Görünür Ol Projesi ile azaltılacak
Traktör kazaları Reflektör Tak Görünür Ol Projesi ile azaltılacak

Ziraat Odası, Jandarma, Traktör, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Traktör kazaları 'Reflektör Tak Görünür Ol Projesi' ile azaltılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar, 7,64 seviyelerinden işlem görüyor Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı Süper Yeniay'da burçları neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı         
11:03
Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 466 liradan işlem görüyor         
10:59
Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor Artan korona vakaları sonrası vatandaşa tedbirler soruldu! %84'ü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yeniden istiyor         
10:46
Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu         
10:31
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor Belediye Başkanı acı gerçeği şehir hoparlöründen duyurdu: Hastaneler doldu, yoğun bakımlar yetmiyor         
09:47
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi Sadece minaresi kaldı! Yanan 350 yıllık tarihi Vaniköy Camii'nin son hali havadan görüntülendi         
09:14
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı         
07:50
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı         
17:05
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 11:35:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Traktör kazaları "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" ile azaltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei