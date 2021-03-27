Edirne'de Tunca Nehri kenarında gezintiye çıkarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 28 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

Kentte salgın tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, park ve nehir kenarlarına girişler yasaklandı. Polis ekipleri bu bölgeleri şerit çekerek kullanıma kapattı.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un telsizden yaptığı anonsla ekipler, nehir kenarında salgınla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirdi.

Tunca Nehri kenarında dolaşan 28 kişiye salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 lira ceza uygulandı.

Nehir kenarında gezerken ceza yazılan kent sakinlerinden İbrahim Çavuş, gazetecilere, havanın güzel olması nedeniyle dolaşmak için nehir kenarına geldiklerini ve yasaktan haberlerinin olmadığını söyledi.

Eşref Çelik ise çocuklarıyla güzel havada nehir kenarına geldiğini belirterek, "Çocuklar enerjilerini atsınlar diye çıktık. Evde kapalı ortam olduğu için sürekli bize sarıyorlar. Telefon ya da bilgisayarla da bir yere kadar duruyorlar. Dışarıda en azından yeşillik görür, dolaşıp gevşerler dedik. Polis bize buranın yasak olduğunu söyledi. Biz de buraya bir daha girmeyeceğiz." dedi.

Polis ekipleri, yoğunluğun yaşandığı ve HES kodu kontrolü yapılan Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde sık sık denetim gerçekleştirip, anonslar yapıyor.