İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE: AZİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YER ALMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ - Son Dakika
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İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE: AZİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YER ALMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

10.04.2022 11:44
İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE: AZİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YER ALMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, "Kutsal görevimizi, üstlendiğimiz hedefler doğrultusunda, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutarak, suç ve suçluyla mücadelemizde cansiperane bir şekilde yaparak aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapıldı. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, ilçe ve şube müdürlerinin yanı sıra çeşitli şubelerden personellerin de katıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından bir konuşma yapan Şahne, "Kutsal görevimizi, üstlendiğimiz hedefler doğrultusunda, milletimizin huzuru ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutarak, suç ve suçluyla mücadelemizde cansiperane bir şekilde yaparak aziz milletimizin gönlünde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete koşarak giden Türk polisi, bundan sonra da aynı kararlılıkla nöbetine devam edecektir" dedi.

Konuşmanın ardından tören sona erdi. İl Emniyet Müdürü Şahne, polis üniforması giyen çocuklar ve vatandaşlar ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE: AZİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YER ALMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ MEHMET ŞAHNE: AZİZ MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YER ALMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ - Son Dakika
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