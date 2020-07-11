Son dakika haberi: Vali Varol, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Vali Varol, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti

Son dakika yaşam haberi: Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun'a iade-i ziyarette bulundu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretinde Vali Varol'a, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Tuncer eşlik etti.

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Vali Dr. Osman Varol, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun ve kurum personeli tarafından karşılandı. Hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Varol, kentteki ormanlık alanların durumu, ekosistem hizmetleri, personel durumu, orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi, ağaçlandırma çalışmaları, okul ziyaretleri, okul ağaçlandırma çalışmaları, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan fidan dikimlerine yönelik çalışmalar, Orman İşletme Müdürlüğü yatırımları ile planlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.


Hizmet binası incelemeleri sonrasında Vali Varol, Orman İşletme Müdürü Ferhat Altun ve kurum personelinin katılımı ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi.


Çalışma toplantısının ardından Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlık Alanını ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, yetiştirilen fidanlar hakkında detaylı bilgi aldı. - AĞRI

Orman İşletme Müdürlüğü, Ferhat Altun, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi: Vali Varol, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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