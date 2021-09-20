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Son dakika haberi! Van'da aranan şahıslara yönelik operasyon - Son Dakika

Son dakika haberi! Van'da aranan şahıslara yönelik operasyon

20.09.2021 08:52
Son dakika haberi! Van'da aranan şahıslara yönelik operasyon, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Van'da "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Van'da "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan toplam 17 şahıs yakalanmış, şahıslara adli makamlarca toplam 45 yıl hapis cezası verilmiş, 6 şahıs tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 6 adet bisiklet ve 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 10 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 4 kişi tutuklanmış, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında ise 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet bıçak, 18 adet fişek ele geçirilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN

Hırsızlık, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Van'da aranan şahıslara yönelik operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Van'da aranan şahıslara yönelik operasyon - Son Dakika
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