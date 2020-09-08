Son dakika haberi | Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi | Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Van-Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Van'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Van- Hakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Çavuştepe Mahallesi civarında meydana geldiği. Van'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan Resul Alaş yönetimindeki münübüs, karşı yönden gelen Ali Osman Sayan yönetimdeki tıra ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan minibüs şoförü Resul Alaş, kaza sonrası olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kurubaş Müfreze ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Çavuştepe, Hakkari, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 09:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Van'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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