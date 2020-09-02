VAN Valiliği, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son dönemde yapılan yoğun istihbari çalışmalar ve operasyonel faaliyetler ile terör örgütünde yaşanan kopmalar ve kayıpların arttığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, PKK terör örgütünün içerisinde, işkenceler ve infazların başlamasıyla, infaz edilen teröristlerin akıbetini gören birçok örgüt mensubunun, aynı akıbeti yaşamamak için örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığındıkları ya da yurt dışına çıktıkları belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü mensuplarından ele geçirilen dokümanlardan ve öz eleştiri raporlarından önemli bilgiler elde edilmiştir. Örgüt mensuplarının, kendi içinde sorgulama ve hesaplaşmaya başladığı, PKK/KCK terör örgütüne karşı güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere, ağır kayıplar veren terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediği belirlenmiştir. Terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken, iş birlikçilerden her türlü yardımı alan örgüt mensupları, teslim olduktan sonra kendilerine yardım ve yataklık eden kişileri deşifre etmiştir. İş birlikçilere yapılan operasyonlar ve tutuklamalardan dolayı örgüte yakın olan vatandaşların, örgüt mensuplarına güvenleri kalmamıştır."Son dönemde terör örgütünün uyuşturucu ticareti ile bağlantılarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan başarılı operasyonlar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün finansmanına ağır darbe vurulduğu, örgütün para trafiğinin kesildiği belirtilen açıklamada, "Terör örgütü mensupları, başarısızlıklarını üst kadrolarına bildirirken, önceki dönemde iş birliği içerisinde olan bazı vatandaşları ajanlıkla suçlayarak, böylece daha önce iş birliği içerisinde olup deşifre olmamış iş birlikçilerine de gözdağı vermeye çalışmaktadır. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün hedeflediği eylemleri gerçekleştiremediği, eleman ve iş birlikçi temin edemez hale geldiği, lojistik kanallarının tamamen kesildiği teslim olan ve yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.