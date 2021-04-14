Yanan 120 yıllık tarihi binadan geriye kalanlar, belediye ekiplerince yıkıldı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi ekipleri, büyük zarar gören binanın kalıntılarının yıkılma tehlikesine karşı çalışma başlattı. Sabah saatlerinde gelen ekipler, iş makineleriyle binanın kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım, dron ile havadan görüntülendi.

Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi, Yahşibey Caddesi'nde surların arasında kalan 120 yıllık ahşap binada, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Komşuları, bu sırada evde bulunmayan Gülten S.'yi arayıp, haber verdi. Gelen Gülten S., alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirdi.

BURSA'da, iftar vakti çıkan yangında yanan 120 yıllık ahşap binadan geriye kalanlar, belediye ekiplerince yıkıldı. Yıkım çalışması dron ile havadan görüntülendi.

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