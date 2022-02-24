Son dakika haberi... Yunanistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Yunanistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

24.02.2022 22:33
Son dakika haberi... Yunanistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

Son dakika haber: Yunanistan'ın, Rusya'nın Atina Büyükelçiliği nezdinde "girişimde bulunarak" Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini bir kez daha kınadığı bildirildi.

Yunanistan'ın, Rusya'nın Atina Büyükelçiliği nezdinde "girişimde bulunarak" Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini bir kez daha kınadığı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kriz Yönetimi Birimi ile yaptığı toplantının ardından açıklamada bulundu.

Toplantının amacının, Ukrayna'da bulunan Yunan vatandaşlarının ve soydaşların güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi olduğunu belirten Dendias, hala Ukrayna'da bulunan Yunan vatandaşlarının gerekmedikçe seyahat etmemelerini ve ülkedeki Yunan makamları ile temas halinde olmalarını tavsiye etti.

Dendias, talimatı üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Themistoklis Demiris'in, Rusya Federasyonu'nun Atina'daki Büyükelçisi Andrey Maslov'a "girişimde bulunduğunu" aktararak, "Rus Büyükelçiye, Rusya'nın bugünkü Ukrayna'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadığımızı vurguladık." dedi.

Tüm ülkelerin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının, Yunan dış politikasının temel prensiplerinden olduğunu dile getiren Dendias, Rus tarafından, sivillerin hayatını tehlikeye atan düşmanca eylemleri derhal durdurmasını istediklerini kaydetti.

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Atina Büyükelçiliği, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yunanistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika


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