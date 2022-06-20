Zindaşti'nin tetikçi tutma davasında karar

İSTANBUL Firari sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin husumetli olduğu akrabasını öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, Zindaşti'nin dosyasının ayrılmasına ve 5 sanığın çeşitli oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerif Zindaşti'nin husumetli olduğu akrabası Kadir Güneş'i öldürtmek için tetikçi tuttuğu iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mert Akdağ, Uğur Can Coşkun, Turgay Dursun ve Recep Süren SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada müşteki Kadir Güneş ve bazı tutuksuz sanıklar da, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Zindaşti'nin talimat verdiği aktarıldı

Duruşmada esasa hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Mert Akdağ'ın, silahlı suç örgütü lideri iddiasıyla yargılanan sanık Naci Şerifi Zindaşti'nin husumetli olarak gördüğü akrabası Kadir Güneş'in öldürülmesi yönünde karar aldığını, verdiği talimat doğrultusunda sanık Tolga Hakan Ceyhan'ın bu talimatı sanık Turgay Dursun'a ilettiğini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Dursun'un ise sanık Uğur Can Coşkun vasıtasıyla tetikçi olarak Mert Akdağ'ı bulduğu, Akdağ'ın müşteki Kadir Güneş'e karşı eyleminin, yanına bir kadın gelmesi nedeniyle engel oluşturduğu, bu yüzden eylemini tamamlayamadığı ve sonuç olarak eylemin hazırlık hareketlerinden icra hareketleri aşamasına geçtiği ancak teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi. Mütalaada ayrıca, sanık Akdağ'ın, müştekiyi diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği de aktarıldı.

"İmkan olmasına rağmen eylemi gerçekleştirmemiş"

Sanık Mert Akdağ'ın avukatı duruşmada müvekkilinin elinde imkan olmasına rağmen eylemi gerçekleştirmediğini söyleyerek, "Birinci kez müşteki ile karşılaştığında evden çıkmadığı bahanesini, ikinci kez karşılaşmasında kendisinin yanına bir bayan şahsın geldiğine yönelik bahane öne sürmüştür. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum" şeklinde konuştu. Duruşmada son sözü sorulan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatlarını talep ettiler.

Karar açıklandı

Alınan savunmaların ardından mahkeme heyeti, firari sanıklar Naci Şerifi Zindaşti ile Tolga Hakan Ceyhan'ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Heyet, sanık Mert Akdağ'ı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırırken, sanığın samimi beyanları ile tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Turgay Dursun'un 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanıklar Uğur Can Çoskun ile Recep Süren'i 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme' suçundan 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Coşkun'un tutukluluk halinin devamına karar verirken sanık Süren'in ise tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Şahin'in 'suçluyu kayırma' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve duruşmadaki tutum ile davranışlarını dikkate alarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.