Son dakika haberi... Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi

06.07.2022 16:06
Son dakika haberi... Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi

Son dakika haberler: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı adam defnedildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde evinde ölü bulunan yaşlı adam defnedildi.

Temenler köyünde dün kendisinden haber alınamayan ve evinde ölü bulunan Ali Genç'in cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak köy camisine getirildi.

Burada Genç için dua edildi, helallik alındı.

Daha sonra Genç'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayla ilgili yaşlı adamın torunu E.P. (21) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Temenler köyü muhtarı Olcay Arslan, gazetecilere, köylerinde tatsız ve üzücü bir olay olduğunu anlatarak, "Rahmetli Ali amca yatsı namazından çıkıp evine gittiği esnada kafasına darbe alarak öldürülmüş şekilde bulundu. Kendisi yalnız yaşıyordu." dedi.

Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Zonguldak, Ali Genç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika

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