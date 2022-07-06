Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilmişti.

Temenler köyü muhtarı Olcay Arslan, gazetecilere, köylerinde tatsız ve üzücü bir olay olduğunu anlatarak, "Rahmetli Ali amca yatsı namazından çıkıp evine gittiği esnada kafasına darbe alarak öldürülmüş şekilde bulundu. Kendisi yalnız yaşıyordu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Zonguldak'ta evinde ölü bulunan yaşlı adam toprağa verildi - Son Dakika

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