Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi

23.06.2022 21:34
Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 14 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi.

KAYSERİ'de, 14 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi. İtfaiye merdiveni yardımıyla evlerinden indirilen bina sakinleri hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi Ak Sokaktaki 14 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple bodrumk katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun duman nedeniyle dairelerinden çıkamayan bina sakinleri itfaiye merdiveni yardımıyla evlerinden indirildi. Asansörlü ev taşıma kamyonları da yardım için olay yerine geldi. Dumandan etkilenen çok sayıda bina sakini olay yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 14 katlı apartmanda çıkan yangında çok sayıda bina sakini dumandan etkilendi - Son Dakika

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