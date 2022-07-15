Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

15.07.2022 11:54
Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

Son dakika haberine göre Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirlerine ziyarette bulunuldu.

Uncalı Mezarlığı'ndaki şehitlikteki ziyarete, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Milletvekili Mustafa Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve şehit yakınları katıldı.

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Ardından 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ve diğer şehitlerin mezarlarını ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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