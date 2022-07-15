Ardından 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın ve diğer şehitlerin mezarlarını ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

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