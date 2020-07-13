Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Son dakika haberleri: AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Tunç, mesajında, dört yıl önce ülkenin bir darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya kaldığını, milletin büyük bir dirayetle, azimle, kararlılıkla bu saldırıyı püskürtmeyi başardığını belirtti.

Türk milletinin demokrasi, insan hakları, vatan, bayrak mücadelesinin, bağımsızlık mücadelesinin nasıl yapıldığını dünyaya gösterdiğini ve hainler ile onları kumanda eden küresel güçleri mağlup ederek, tarihi bir başarıya imza attığını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz karanlık gecesi, milletimizin kahramanlığı ile aydınlık bir güne açıldı. O gece Türkiye uçurumun kenarından döndü. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen yeni istiklal mücadelesi, O'nun 'Haydi meydanlara vatanımıza sahip çıkmaya' dediğinde hiç tereddüt etmeden canı pahasına tankların önünde duran milletimiz tarafından başarıldı. 15 Temmuz'u unutturmak isteyenler olabilir ama bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu ülkede artık bu tür darbe girişimleri, demokrasiye müdahaleler devri kapanmıştır, hiçbir şer güç milletimize karşı gelemeyecek, bunu aklının ucundan dahi geçiremeyecektir. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ ile ve ülkemizi huzursuz eden tüm terör örgütleri ile kararlı mücadelemiz devam edecektir."

AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:05 Kaynak: AA

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