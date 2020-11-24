Son dakika haberleri! Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü göçüğe ilişkin 9 sanığa ceza - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü göçüğe ilişkin 9 sanığa ceza

24.11.2020 15:43
Son dakika haberleri! Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü göçüğe ilişkin 9 sanığa ceza, System.String[]

Son dakika haber: Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede meydana gelen göçük sonucu 2 güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin yargılanan 16 sanıktan 9'u, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ümraniye'de metro inşaat sahasının da olduğu caddede meydana gelen göçük sonucu 2 güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin yargılanan 16 sanıktan 9'u, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 6 yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 15 tutuksuz sanıkla avukatları katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin ailelerinin avukatları da hazır bulundu.

Olayda hayatını kaybeden Güray Halat'ın ailesinin avukatı Yakup Kasımay, olayda olası kast bulunduğunu belirterek, sanıkların bu şekilde değerlendirme yapılarak cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanıklardan Rıfkı Töremez, "Suçun bizlere yüklenmiş olmasını kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Haluk Ulutaş ise, "Yapmış olduğum yüklenici alt sözleşmesinin gereğini yerine getirdim. Kusurum yoktur. Beraatimi talep ederim." şeklinde konuştu.

Son sözleri sorulan diğer sanıklar da, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, metro inşaatının yüklenici firmasının proje müdürü olarak çalışan Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası Şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, tüneller şefi Hasan Baştan, kısım şefi Necmi Mercan ve depo sahası şefi Mustafa Kızıldağ'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl sekizer ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, 7 sanığın ise üzerlerine atılı suçtan beraatlerine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018'de Ümraniye Parseller Mahallesi Sahur Sokağı içerisinde inşaatı devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği anlatılmıştı.

İddianamede, göçük sırasında Mehmet Altun ile Güray Halat'ın metro inşaat şantiyesine komşu olan bir sitenin güvenlik görevlisi olarak araç giriş-çıkış kapısında bulunan kabin içerisinde bulundukları sırada zeminin göçmesi ile birlikte göçük altında kalarak hayatlarını kaybettikleri belirtilmişti.

Olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede, metro inşaatının yüklenici firmanın proje müdürü olarak çalışan Hacı Mustafa Yurt, proje müdür yardımcısı Rıfkı Töremez, jeoteknik şefi Ali Ferhat Ağmış, tünel şefi Taner Kalakçı, depo sahası Şefi Vahit Çolak, metro inşaatının alt yüklenici firmasının proje müdürü Haluk Ulutaş, Tüneller Şefi Hasan Baştar, Kısım Şefi Necmi Mercan, Depo Sahası Şefi Mustafa Kızıldağ ile metro inşaatının müşavir firmasının proje müdürü Naim Mesut Tüzün, İnşaat Kontrol Amiri Metin Bilgin, Jeoteknik Değerlendirme Şefi İlke Kır ve aynı firmada tünel şefliği görevini paylaşan Özer Aydemir, Oytur Keçecioğlu, Serkan Vural ve Umut Terzi'nin göçük olayının meydana gelmesinde "asli kusurlu" oldukları kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda 16 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Mehmet Altun, Mustafa Yurt, İstanbul, Göçük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ümraniye'de 2 kişinin öldüğü göçüğe ilişkin 9 sanığa ceza - Son Dakika


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