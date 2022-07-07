Son dakika haberleri... 4 BİN BOŞ KOVAN BULUNAN DÜĞÜNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 'TETİĞE BİR KEZ BASTIM' DEDİ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 4 BİN BOŞ KOVAN BULUNAN DÜĞÜNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 'TETİĞE BİR KEZ BASTIM' DEDİ

07.07.2022 11:30

Bir son dakika haberine göre ÇORUM'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan 40 yıla kadar hapsi istenen Murat Yılmaz'ın (46) yargılanmasına devam edildi.

ÇORUM'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş edip, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 'olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan 40 yıla kadar hapsi istenen Murat Yılmaz'ın (46) yargılanmasına devam edildi. Olay sonrasından yeni görüntüler dosyaya konulurken, tespit edilen 4 bine yakın tabanca ve otomatik tüfeğe ait boş kovanın 200'ünün, sanığın silahından ateşlendiği ortaya çıktı. Yılmaz, "Tetiğe bir kez bastım, silah seri atmaya başladı" dedi.

Olay, geçen yıl Kasım ayında, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde halay çekilirken, tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı. Ateşlenen silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, müteahhit Murat Yılmaz'ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

4 BİN BOŞ KOVAN BULUNDU, YENİ GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Hakkında 'olası kastla 2 insanın ölümüne neden olma' suçundan 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Murat Yılmaz'ın, Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay sonrasına ait, vurulanların yere düşme anlarının yer aldığı yeni görüntüler, ölenlerin avukatı Mehmet Solmaz tarafından dava dosyasına konuldu. Olay yeri inceleme raporlarında ise düğün alanında tespit edilen 4 bine yakın otomatik tabanca ve tüfeklere ait boş kovanların 200'ünün, sanığa ait silahtan ateşlendiği ortaya çıktı.

Hakim karşısına 2'nci kez çıkan tutuklu sanık Murat Yılmaz, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini tekrarlayarak "Tetiğe bir kez bastım. Silah seri ateş almaya başladı. Suçsuzum, böyle bir suç işlemedim" dedi.

Görgü tanıklarından ölen Murat Şahin'in babası Cemal Şahin de olay sırasında Murat Yılmaz'ın silahı ateşlediğini ve 2 kişinin yere düştüğünü söyledi.

Duruşmaya katılan ölenlerin yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'BAŞKASI TARAFINDAN VURULMA OLASILIĞI YÜKSEK'

Tutuklu sanık Murat Yılmaz'ın avukatı Derya Öztekin, 4 bin boş kovan tespitine yer verilen olay yeri inceleme raporuna itiraz ederek, " Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, müvekkilimin silahından sadece 200 boş kovan tespiti yapılmıştır. Maktullerden çıkan mermi çekirdeklerinde yapılan araştırmada mermilerin müvekkilin silahından atıldığına dair aidiyet tespiti yapılamamıştır. Yani mermilerin müvekkilin silahından çıktığına dair bir rapor yoktur. Olay yerinde atılan mermi sayısı düşünüldüğünde 2 kişinin başkası tarafından vurulma olasılığı oldukça yüksektir. Bu arada düğüne katılanlar ve ölenler akrabadırlar. Dinlenen şahıslar kendileri ve akrabalarını korumak güdüsü ile bir takım gerçekleri saklamaktadırlar" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan diğer boş kovanların hangi silah ya da silahlardan ateşlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma ise sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

Murat Yılmaz, Murat Şahin, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 4 BİN BOŞ KOVAN BULUNAN DÜĞÜNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 'TETİĞE BİR KEZ BASTIM' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 4 BİN BOŞ KOVAN BULUNAN DÜĞÜNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 'TETİĞE BİR KEZ BASTIM' DEDİ - Son Dakika
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