Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı

26.12.2020 11:15
Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı, System.String[]

Son dakika haberine göre Tuzla Belediyesi tarafından "Yerli Malı Haftası" sebebiyle 3-6 yaş arası çocukların aileleriyle birlikte katıldıkları ve kendi memleketlerini tanıttıkları "7 Bölge 7 Kültür" yarışması sonuçlandı.

Tuzla Belediyesi tarafından "Yerli Malı Haftası" sebebiyle 3-6 yaş arası çocukların aileleriyle birlikte katıldıkları ve kendi memleketlerini tanıttıkları "7 Bölge 7 Kültür" yarışması sonuçlandı. Yarışmada dereceye giren çocuklara sertifika ve kumbaralarını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Yarışmada üçüncü olan 6 yaşındaki Zeynep İkra Dar, kazandığı parayı SMA hastalarını bağışladı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Zeynep'in bu duyarlı davranışından dolayı çok duygulandığını ifade ederek, "Böylesine bir yarışmadan sonra kazandığı bu paraları SMA'lı hastalara ileteceğim demesi gerçekten bizi çok duygulandırdı" dedi.

Tuzla Belediyesi "Yerli Malı Haftası" münasebetiyle sosyal medya üzerinden 3-6 yaş arasındaki çocukların aileleri ile birlikte katıldıkları "7 Bölge 7 Kültür" yarışması düzenledi. Çocuklar, yarışmaya evlerinden aileleri ile birlikte kendi memleketlerini tanıtan görüntüler çekerek katıldı. Sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntülerden en çok beğeni alan 3 görüntü dereceye girdi. Derece giren çocuklara para ödülü, kumbara, sertifika ve içerisinde kitap, boyama kalemi olan paketi Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Başkan Yazıcı ile çocuklar arasındaki sohbet keyifli anların yaşanmasına sebep oldu. Yarışmada Ağrı bölgesini tanıtan Besra Özkaya birinci olarak bin TL, Giresun bölgesini tanıtan Nisan Kesgin ikinci olarak 750 TL, Erzincan bölgesini tanıtan Zeynep İkra Dar ise üçüncü olarak 500 TL para ödülü kazandı. Yarışmada üçüncü olarak 500 TL kazanan Zeynep İkra Dar, kazandığı para ödülünü SMA hastalarına bağışladı. Yarışmaya katılan 45 çocuğa da içlerinde harçlık olan kumbara, sertifika ve içerisinde kitap, boyama kalemi olan hediye paketi gönderildi.

"ÖDÜLÜNÜ SMA HASTALARINA BAĞIŞLAYACAK OLMASI BİZİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün ödüllerimizi vermiş olduğumuz çocuklarımız, '7 Bölge 7 Kültür' yarışması adı altında kendi memleketlerini tanıttılar. Amacımız Yerli Malı Haftası karşılığında kendi bölgelerini ve ülkemizin çeşitli bölgelerini tanıtabilmekti. Kendilerine hediye ettiğimi kumbaralar ve bu kumbaraların özellikle de çocukların SMA hastalarına yardım edebilmek için bu parayı biriktireceklerini söylemeleri bizi çok duygulandırdı. Kendilerini tebrik ediyorum. Toplumda bu farkındalığı oluşturabilmek çok önemli. Bizde bu konuda çok çaba gösteriyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak hepimizin görevi diye düşünüyorum" dedi.

"ÇOCUKLAR TERTEMİZ BİR DÜNYANIN GÖSTERGESİDİR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çocuklar ile aralarındaki güzel enerji oluştuğunu ifade ederek şunları söyledi, "Çocuklar ile bizim en başından beri değişik bir ilişkimiz vardır. Çok genç yaşlardan itibaren, çocuklar ile diyaloğum çok iyiydi. İlkokullara gittiğim zaman bir an beni ayakta tutmazlar saldırırlar. Onlar bana 'Şadi Abi' derler. Öyle 'Amca' da demezler. Ben onların abileri olarak ciddi bir duygusal bağ oluşturduk. Okullarımızı ziyaretimde de onlar ile birlikte gerek Anne Çocuk Eğitim Merkezlerimizde gerekse becerilerini geliştirdikleri merkezlerimizde çocuklar ile olan bütün etkinliklerimizde hep birlikte olmaya çalıştık. Karşılıklı duygularımızı açmaya çalıştık. Saf ve doğal olduk. Onların o güzellikleri saf ve temizlikleri ile en doğal halleri ile verdikleri cevaplar, sormuş oldukları sorular beni her zaman derinden etkilemiştir. Çocuklar her zaman bambaşka, tertemiz bir dünyanın göstergesidir. Onları seviyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Onları ne kadar yetiştirirsek, Tuzla'yı altın kaplamaktan kıymetli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BU DÜŞÜNCE KIZIMIN DÜŞÜNCESİDİR"

Kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışlayacağını söyleyen 6 yaşındaki Zeynep İkra Dar, "Erzincan'ın videolarını çektim. Erişte ve kayısı çektim. Paramı SMA hastalarına vereceğim" dedi. Zeynep İkra'nın babası Kenan Dar, "Öncelikle Şadi Başkanımıza bu projesinden dolayı teşekkür ediyorum.  Başkanımız her zaman olduğu gibi yeni projeler ile tüm il ve ilçe belediyelerden farkını bir kez daha gösterdi. 7'den 70' herkese dokunuyor. Biz de burada çocuğumuz ile birlikte bir emek sarf ettik. Bu emeğimizin karşılığında Başkanımız çocuğumuzu bir harçlık ile ödüllendirdi. Biz de farkındalık olsun diye direk belediyeden çıkıp SMA hastalarına bağışlayacağız. Bu kızımızın düşüncesidir. Sosyal medya ve televizyondan gördüğü üzere bize de kendisi böyle bir teklifte bulundu. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

"OYUNCAK ALIRIM AMA ANNEM İZİN VERMİYOR"

Yarışmaya Ağrı videosu çekerek katılan ve birinci olan Besra Özkaya, "Ben yarışmada video çektim. Annemle çektim. Videoyu çekmem çok uzun sürmedi. Çok mutlu oldum. Kumbarayı biriktireceğimi konuştum.  Biriktirdiğim parayla istediğim şeyleri alırım. Oyuncak alırım ama annem izin vermiyor" dedi. Yarışmaya Giresun görüntüsü çekerek katılan Nisan Kesgin," Giresun videosu çektim. Giresun ile ilgili her şeyi anlattım. Oyunca, kitap bir de kumbara aldım" dedi.


Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı
Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı
Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı
Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 6 yaşındaki Zeynep, kazandığı ödülü SMA hastalarına bağışladı - Son Dakika


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